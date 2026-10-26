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Политика

Меланшон призвал Францию не становиться врагом России

Кандидат в президенты Меланшон отказался считать Россию врагом Франции
Sandrine Thesillat/Global Look Press

Кандидат в президенты от партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон в эфире телеканала TF1 отказался считать Россию врагом и призвал Париж не становиться союзником в войне против Москвы.

Политик отрицательно ответил на вопрос о том, является ли Россия врагом для Франции.

«Нет. Никакой войны с русскими. Очевидно, если бы они напали на нас, мы бы ответили, потому что так и должно быть. Но давайте не делать ничего, что превратит нас в союзника в войне против русских», — заявил Меланшон.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Франция расширяет свою роль как ядерной державы и привлекает союзников в рамках плана по противостоянию России. Отмечается, что план, названный «передовым сдерживанием», предполагает размещение по всей Европе французских самолетов-истребителей Rafale, оснащенных ядерным оружием.

Кроме того, он предусматривает создание новой инфраструктуры, средств связи, систем раннего оповещения и обмена разведывательными данными между Францией и ее союзниками. Конечной целью миссии является создание «стратегической неопределенности» для России, говорится в статье.

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