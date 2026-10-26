В Кремле заявили, что возобновление переговоров по Украине не влияет на боевые действия

Решение о возобновлении переговоров в формате РФ — США — Украина не предполагает ограничения боевых действий. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать массированную атаку украинских дронов на Воронежскую область.

«Решение о возобновлении трехсторонних переговоров не подразумевает ограничения в боевых действиях», — сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по целям на Украине. Киев, в свою очередь, тоже осуществляет атаки.

В ночь на 26 октября над Воронежской областью перехватили 113 украинских беспилотников. Более 70 из них были уничтожены непосредственно над административным центром региона. Как рассказал глава российского субъекта Александр Гусев, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 17 человек — один ребенок и 16 взрослых. Более того, еще два мирных жителя получили несовместимые с жизнью травмы. Губернатор уточнил, что значительная часть раненых — это пассажиры поезда, на который рухнули фрагменты дронов. На фоне случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте.

Ранее в МИД РФ отреагировали на атаку беспилотников ВСУ на Воронеж.