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Политика

В Кремле прокомментировали заявление IWF о проведении ЧМ по тяжелой атлетике в РФ

Песков: мировая спортивная семья будет неполноценной без России
Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Россия должна вернуться в мировую спортивную семью, Москва приветствует решение Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) о проведении чемпионата мира по тяжелой атлетике в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Приветствуем это решение. Это шаг к деполитизации спорта. Россия должна полноправно возвращаться в мировую спортивную семью, потому что эта семья не может жить полноценно без участия России», — сказал представитель Кремля.

Накануне в пресс-службе IWF сообщили, что в 2030 году в Москве состоится Чемпионат мира по тяжелой атлетике.

7 июля 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов.

До этого, в марте 2022 года, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года МОК организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию поехали 15 российских атлетов, им было запрещено использовать российскую символику, включая флаг и гимн. Такие же правила действовали и на зимней Олимпиаде в 2026 году.

Ранее в Федерации тяжелой атлетики РФ рассказали о главных итогах года.

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