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Политика

Лидер «Экологистов» назвала протесты во Франции финалом президентства Макрона

Тонделье: протесты во Франции стали грандиозным финалом правления Макрона
Federico Pestellini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава левой партии «Экологисты», кандидат в лидеры Франции Марин Тонделье назвала протесты в республике «грандиозным финалом правления» президента Эммануэля Макрона. Об этом сообщает le Figaro.

Утром 26 октября политик поздравила старшеклассников, «которые уже месяц держат оборону».

«Эти демонстрации — последний взрыв в этом котле под давлением, который больше не может сдерживать социальный гнев », — сказала Тонделье в программе «4 Vérités».

Она добавила, что «шокирована двойными стандартами» правительства премьер-министра Себастьена Лекорню, которое проводит «беспрецедентные репрессии во время блокировки школ» и одновременно терпит ультраправых активистов, нарушающих комендантский час в Лионе или «избивающих демонстрантов в Ницце».

Тонделье осудила «безнаказанность», проявленную по отношению к преступникам.

Протесты во Франции начались в конце сентября с демонстраций старшеклассников из-за проблем в сфере образования и постепенно охватили всю страну. 17 октября на улицы Франции вышли более полумиллиона человек, среди которых активисты, представители молодежи, профсоюзов и движений рабочих. Протестующие требовали остановить рост цен на топливо и снизить покупательную способность.

В ряде городов митинги стали выходить из-под контроля. Демонстранты начали устраивать погромы и поджоги, грабить магазины. Полиция в ответ применяла слезоточивый газ и дубинки.

Ранее Францию назвали «новым больным человеком Европы».

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