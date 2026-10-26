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Политика

Глава крымского парламента предрек Зеленскому «сложное время»

Константинов: Зеленский не готов к переговорам, но этот процесс неизбежен
Kylie Cooper/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не готов к переговорам по мирному урегулированию украинского конфликта, но они неизбежны. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Зеленскому предстоит сложное время. Он никогда не был и не будет готов к миру. Но сейчас складываются обстоятельства неизбежности этого процесса. Никаких переговоров он вести не может — не обучен. Искренней заинтересованности в переговорном процессе у него нет», — сказал он.

Константинов считает, что для украинского главы окончание военного конфликта равносильно политическому проигрышу, поскольку его беда не в том, что он пришел в большую политику совершенно неподготовленным, а в том, что за годы у власти ничему так и не научился.

До этого помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Европа должна быть частью диалога по Украине, так как именно она сохраняет желание продолжать боевые действия. При этом, как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Евросоюз только говорит о назначении представителя для участия в переговорах, но ничего для этого не делает.

Ранее в МИД РФ раскрыли, как Украина пытается сорвать переговоры.

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