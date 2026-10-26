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Политика

В Норвегии ответили на оскорбление Трампа, не получившего Нобелевскую премию

МИД Норвегии после заявления Трампа отметил независимость Нобелевского комитета
Kira Hofmann/Kira Hofmann/photothek.de/Global Look Press

Нобелевский комитет остается независимой структурой, заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде после оскорбительного высказывания президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает NRK.

Дипломат обратил внимание, что американскому лидеру прекрасно известно, что Нобелевский комитет независим.

«Мы об этом напоминали, если кто-то интересуется, и это по-прежнему так», — подчеркнул Эйде.

В этом году Нобелевскую премию мира получила бывший Верховный комиссар ООН по правам человека Наванетхем (Нави) Пиллэй. Ей вручили награду за усилия по укреплению международного права и содействие миру. При этом Трамп резко отреагировал на решение Норвежского Нобелевского комитета, отметив, что премию дали человеку, о котором никто никогда не слышал.

25 октября хозяин Белого дома все по той же причине назвал Норвегию «отстоем и отхожим местом». Президент подчеркнул, что ему «не нужен никто из Норвегии» и он не хочет иметь дел ни с кем из этой страны. Глава государства посетовал, что ему не дали премию мира, хотя он уже урегулировал восемь конфликтов, а на подходе еще два кризиса.

Ранее Пиллэй пошутила о возможности разделить награду с Трампом.

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