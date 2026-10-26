Названа стоимость визы в Черногорию для россиян

Стоимость визы в Черногорию для российских туристов составит примерно €35 (3,1 тыс. рублей) за взрослого и порядка €17,5 (1,5 тыс. рублей) за ребенка до 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Эксперты отметили, что гражданам России потребуется лично подавать документы на получение визы. На этом фоне аналитики спрогнозировали снижение турпотока в Черногорию, который и так сократился после пандемии коронавируса, когда были отменены прямые рейсы. Однако реальную картину и объем бронирований можно будет оценить только весной 2027 года, когда начнется планирование летнего отдыха, считают специалисты.

21 октября Черногория официально уведомила Россию об отмене безвиза для россиян с 1 ноября 2026 года. С указанной даты въезд на территорию Черногории будет осуществляться при наличии визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена.

Власти Черногории объяснили, что приняли решение об отмене виз для граждан России, а также Белоруссии, Турции, Китая и Саудовской Аравии для того, чтобы вступить в Евросоюз в 2028 году. Для этого стране необходимо до конца года синхронизировать свою политику с правилами объединения.

Ранее россиян предупредили о риске высылок из Черногории.