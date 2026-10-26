Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Политика

Названа стоимость визы в Черногорию для россиян

РСТ: стоимость визы в Черногорию для россиян составит примерно €35
Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

Стоимость визы в Черногорию для российских туристов составит примерно €35 (3,1 тыс. рублей) за взрослого и порядка €17,5 (1,5 тыс. рублей) за ребенка до 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

Эксперты отметили, что гражданам России потребуется лично подавать документы на получение визы. На этом фоне аналитики спрогнозировали снижение турпотока в Черногорию, который и так сократился после пандемии коронавируса, когда были отменены прямые рейсы. Однако реальную картину и объем бронирований можно будет оценить только весной 2027 года, когда начнется планирование летнего отдыха, считают специалисты.

21 октября Черногория официально уведомила Россию об отмене безвиза для россиян с 1 ноября 2026 года. С указанной даты въезд на территорию Черногории будет осуществляться при наличии визы Черногории, а также целого ряда других стран, включая государства Шенгена.

Власти Черногории объяснили, что приняли решение об отмене виз для граждан России, а также Белоруссии, Турции, Китая и Саудовской Аравии для того, чтобы вступить в Евросоюз в 2028 году. Для этого стране необходимо до конца года синхронизировать свою политику с правилами объединения.

Ранее россиян предупредили о риске высылок из Черногории.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!