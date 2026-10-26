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Политика

Главы Евросовета и Еврокомисии поздравили сербскую оппозицию с победой на выборах

Кошта и фон дер Ляйен поздравили сербскую оппозицию с победой на выборах
IMAGO/Didier Lebrun/Global Look Press

Главы Европейского совета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен одновременно поздравили сербскую оппозицию с победой на парламентских выборах. Их посты появились на страницах в соцсети X.

Оба чиновника пообещали продвигать будущее Сербии в Евросоюзе, а также поддерживать реформы в сфере верховенства закона, борьбу с коррупцией и создание «сильных демократических институтов».

25 октября в Сербии прошли парламентские выборы, в которых участвовали 18 политических сил. При этом основными соперниками стали «Студенческий список» и «Объединенная Сербия» экс-президента страны Александра Вучича. Последняя, по итогам голосования, получила 105 мест в парламенте. Одержавший победу «Студенческий список» займет от 135 до 140 мест. Вучич уже признал свое поражение на выборах. Политки также предупредил, что после победы оппозиции Сербия в ближайшее время присоединится к санкциям против России.

Ранее в Совфеде рассказали, как итоги выборов в Сербии повлияют на всю Европу.

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