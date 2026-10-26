В МИД России заявили о вмешательстве Зеленского в дела США

Президент Украины Владимир Зеленский активно вмешивается во внутренние процессы США в преддверии выборов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Дипломат обратил внимание на 13 интервью, которые Зеленский дал американским и некоторым другим западным СМИ за прошедшие 13 дней.

«Учитывая, что подавляющее большинство интервью было чрезвычайно комплиментарными, и там не звучали вопросы, ни о коррупции, ни о насильственной мобилизации, трудно заподозрить, что это был совершенно «бескорыстный» интерес крупных западных медиа к подзадержавшемуся у власти украинскому диктатору», — написал он.

По мнению дипломата, это выглядит как спланированная и финансово обеспеченная пропагандистская кампания.

В одном из этих интервью Зеленский заявил, что не чувствует себя преданным США, но пожаловался на «очень хорошие отношения» российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, которые многие эксперты называют «переломным моментом» для второго срока Трампа. Как устроено голосование, кого будут избирать, какие шансы у партий и почему это может сделать нынешнего президента беспомощным — в материале «Газеты.Ru».

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