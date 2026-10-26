Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Политика

В МИД России заявили о вмешательстве Зеленского в дела США

Мирошник: Зеленский активно вмешивается во внутренние процессы США
Виталий Белоусов/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский активно вмешивается во внутренние процессы США в преддверии выборов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Дипломат обратил внимание на 13 интервью, которые Зеленский дал американским и некоторым другим западным СМИ за прошедшие 13 дней.

«Учитывая, что подавляющее большинство интервью было чрезвычайно комплиментарными, и там не звучали вопросы, ни о коррупции, ни о насильственной мобилизации, трудно заподозрить, что это был совершенно «бескорыстный» интерес крупных западных медиа к подзадержавшемуся у власти украинскому диктатору», — написал он.

По мнению дипломата, это выглядит как спланированная и финансово обеспеченная пропагандистская кампания.

В одном из этих интервью Зеленский заявил, что не чувствует себя преданным США, но пожаловался на «очень хорошие отношения» российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

3 ноября в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, которые многие эксперты называют «переломным моментом» для второго срока Трампа. Как устроено голосование, кого будут избирать, какие шансы у партий и почему это может сделать нынешнего президента беспомощным — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев подсказал Трампу, что сделать с Зеленским.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!