Словакия подтвердила визит своей делегации в Москву

В парламенте Словакии заявили, что делегация страны приедет в Москву 26 октября

Вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Тибор Гашпар подтвердил ТАСС, что делегация страны приедет в Москву на заседание межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству.

Он уточнил, что оно состоится в понедельник, 26 октября. Гашпар отметил, что направления и масштабы взаимодействия зависят от договоренностей сторон и международных обязательств республики.

«Регулярный экспертный диалог может способствовать выявлению областей взаимного интереса и сохранению каналов коммуникации даже в условиях сложной международной обстановки», — сказал парламентарий.

Он упомянул, что деятельность межправкомиссии была приостановлена в 2022 году, но теперь подготовка к ее заседанию снова ведется.

До этого стало известно, что сопредседательствовать на первом за пять заседании будут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. Участники встречи обсудят взаимодействие в энергетике, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Ранее Фицо анонсировал переговоры Словакии с Россией и Украиной в ноябре.