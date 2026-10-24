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Политика

Reuters узнал о секретной сделке Белого дома с SpaceX

Reuters: власти США неоднократно использовали SpaceX для нужд внешней политики
Dado Ruvic/Reuters

Белый дом неоднократно просил руководство SpaceX включать или отключать сервис спутникового интернета в разных странах мира с целью продвижения своих внешнеполитических приоритетов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В середине октября власти Украины сообщали об ограничении работы Starlink в стране. Однако администрация Дональда Трампа заявила, что непричастна к решению о замедлении работы системы.

По данным Reuters, Белый дом и до случая с Украиной использовал сервисы SpaceX для продвижения своей политики. Отмечается, что администрация бывшего президента Джо Байдена в 2023 и 2024 годах просила компанию лишить проиранские силы в Йемене и Ливане возможности пользоваться терминалами Starlink, которые, как считала американская разведка, им удалось раздобыть.

В 2022 году после начала конфликта на Украине представители администрации Байдена просили SpaceX расширить доступ украинских военнослужащих к Starlink. Осенью того же года Белый дом просил компанию обеспечить работу интернет-сервиса в Иране на фоне протестов в этой стране. Тогда Соединенным Штатам удалось доставить в Исламскую Республику терминалы, говорится в статье.

Похожие действия предприняла администрация Трампа в ходе военной кампании против Ирана в 2025 и 2026 годах.

Агентство отмечает, что эти примеры показывают, что Белый дом «в беспрецедентных масштабах» полагается на услуги SpaceX для продвижения целей своей внешней политики.

Ранее стало известно о неоднократных просьбах Байдена и Трампа к Маску по Starlink.

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