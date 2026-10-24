В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры

В Армении задержали кандидата на пост мэра города Артик от партии «Страна для жизни» Артура Астояна и ряд его соратников. Об этом сообщается на странице партии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Артур Астоян и ряд его соратников сегодня утром были подвергнуты приводу силовыми структурами. Это очередные незаконные репрессии со стороны властей в отношении нашей команды, целью которых является срыв смены власти в общине Артик», — говорится в сообщении партии.

До этого суд на два месяца арестовал кандидата в мэры города Степанаван от партии «Сильная Армения» Арсена Геворгяна.

21 октября партия «Сильная Армении» проинформировала о задержании своих сторонников и проведении у них обысков. В сообщении пресс-службы Антикоррупционного комитета Армении сказано, что 14 граждан задержаны в рамках уголовного дела о даче и получении взятки, содействии в подкупе избирателей.

Ранее сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме депутата Нарека Карапетяна.