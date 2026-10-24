Зеленский ввел санкции против физических и юридических лиц из России

Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц из РФ и КНР

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении новых санкций против физических и юридических лиц в России и Китае. Об этом свидетельствуют данные на сайте украинского лидера.

В этот раз под санкции попали 83 физических и 77 юридических лиц — граждане и резиденты Российской Федерации. Среди них компания «Русал», АО «Институт пластмасс имени Г. С. Петрова», АО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета» и др.

Кроме того, в списке оказались два юридических лица, зарегистрированные в Китайской Народной Республике.

Зеленский регулярно подписывает указы о санкциях против российских физических и юридических лиц. Санкционные перечни готовят министерства и ведомства. Они вносят предложения, а затем Совет национальной безопасности и обороны принимает соответствующие решения. Кроме того, Киев постоянно продвигает среди западных стран свои предложения по санкциям против Москвы.

11 октября Зеленский ввел санкции в отношении 108 физических и 48 юридических лиц из России.

Ранее сообщалось, что Зеленский испугался новой сделки между США и Россией.