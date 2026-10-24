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Политика

На Украине рассказали, как Путин «обыграл» Киев и Брюссель топливной сделкой с США

Политолог Фесенко: Путин обыграл Украину и ЕС, заключив топливную сделку с США
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обыграл Украину, Евросоюз и часть администрации Белого дома, заключив дизельную сделку с Соединенными Штатами. Об этом политолог Владимир Фесенко заявил в интервью изданию «РБК-Украина».

«И тут, к сожалению, надо признать, россияне обыграли и нас, и европейцев, и ту часть даже администрации Трампа, которая настроена более рационально, в частности, и на удержание России», — сказал Фесенко.

По его словам, решением проблемы с ценами на топливо должно было стать энергетическое перемирие, на которое была настроена Украина. Однако президент России Владимир Путин «сыграл на контрходе, на опережение», предложив Вашингтону дизельное соглашение в обход каких-либо договоренностей с Киевом.

Таким образом, незадолго до выборов, президент США получил картинку в формате «Трамп договорился, Путин помогает, Путин – партнер». Украина и ее лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, напротив, не захотели помогать, объяснил Фесенко.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Американский лидер назвал его очень успешным, отметив, что Россия вскором времени поставит США более 300 тысяч тонн дизеля и 500 тысяч тонн топлива на международные рынки. Американский минфин сообщил, что Вашингтон снял санкции в отношении дизеля из РФ на полгода, до 7 апреля.

Ранее Келлог напомнил Западу о прошлом Путина в КГБ.

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