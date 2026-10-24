МИД РФ пообещал жесткий ответ на высылку российского дипломата из Молдавии

Враждебные шаги молдавских властей получат соразмерный жесткий ответ со стороны Москвы. Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой опубликовано на сайте ведомства.

«Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны», — резюмировала дипломат.

При этом она отметила, что решение Кишинева выслать сотрудника посольства РФ направлено на полное разрушение двусторонних отношений.

Комментарий был дан в ответ на решение Кишинева 23 октября объявить сотрудника российского посольства персоной нон грата. По словам Захаровой, предлогом для высылки послужило падение на территории Молдавии беспилотного летательного аппарата, произошедшее в тот же день. При этом дипломат подчеркнула, что доказательств «российского» происхождения аппарата представлено не было.

1 октября МИД Молдавии вызвал посла России в республике Олега Озерова в связи с падением неизвестных беспилотных летательных аппаратов на территории страны. Как заявили в молдавском министерстве обороны, 30 сентября воздушное пространство республики было нарушено тремя беспилотниками, два из которых рухнули на землю. Во внешнеполитическом ведомстве страны утверждали, что упавшие дроны еще и взорвались.

Ранее в Совфеде ответили на высылку российских дипломатов из Австрии.