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Политика

В МИД России заявили о нагнетании Западом обстановки на Балтике

Масленников: Запад декларацией о безопасности нагнетает обстановку на Балтике
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Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил в разговоре с РИА Новости, что Запад принятием декларации о безопасности на Балтике нагнетает обстановку в регионе.

Комментируя решение Польши присоединиться к декларации о безопасности на Балтике, в Северной Атлантике и Арктике, Масленников отметил, что образ некоего коллективного военно-морского потенциала, которому посвящена эта декларация, нужен прежде всего для придания весомости нелегитимным действиям и обеспечения круговой поруки.

«В практическом плане деятельность подобных форматов сводится исключительно к нагнетанию обстановки, созданию препятствий для свободной навигации, идущих вразрез с базовыми принципами международного права», — сказал глава департамента.

13 октября министры обороны Норвегии и Польши Торе Сандвик и Владислав Косиняк-Камыш сообщили о присоединении Польши к инициативе по усилению морской безопасности в Северной Атлантике, Арктике и Балтийском море.

На июльском саммите НАТО в Анкаре премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, предложивший морскую инициативу, заявил, что теперь союзники будут теснее взаимодействовать в сфере разведки, обороны, контроля над северными морскими районами, свободы судоходства и безопасности коммуникационных линий.

Ранее МИД РФ обвинил в морском рэкете страны НАТО в Балтийском море.

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