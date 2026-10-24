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Политика

Постпред России напомнил ОБСЕ о словах Зеленского о народе

Постпред РФ Полянский напомнил ОБСЕ о словах Зеленского об одном народе
Kylie Cooper/Reuters

Постоянный представитель Российской Федерации при ОБСЕ Дмитрий Полянский в своем аккаунте в соцсети Х напомнил государствам-участникам Организации о словах президента Украины Владимира Зеленского, который ранее говорил, что русские и украинцы являются одним народом.

«Надеюсь, мои коллеги по ОБСЕ будут помнить об этом, когда решат критиковать нас в Постоянном совете из-за якобы стремления России лишить украинцев их идентичности», — написал он.

Так Полянский высказался об архивном видео, на котором украинский лидер в эфире телеканала Юнион говорит по-русски, что украинцы не могут быть против русских, «потому что это один народ».

До этого Полянский в ходе заседания Постоянного совета организации заявил, что европейским политикам приходится сквозь зубы признать, что санкции не смогли привести экономику России к краху и нанести существенный ущерб ее военно-промышленному комплексу (ВПК). Он указал, что с февраля 2022 года ЕС принял 22 пакета антироссийских санкций.

Ранее Медведев раскрыл число введенных против России санкций.

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