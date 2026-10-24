Названа новая должность экс-премьера Украины Свириденко

Бывшая премьер-министр Украины Юлия Свириденко назначена уполномоченным в американо-украинский инвестиционном фонде восстановления. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина республики.

До этого эту должность в фонде занимал Егор Перелыгин.

Свириденко пришла в правительство Украины в 2019 году на должность замминистра экономики, в 2020–2021 годах работала замглавы офиса президента и участвовала в переговорах по Донбассу. В июле 2025 года Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины позднее Верховная рада утвердила ее кандидатуру на этот пост. 12 июля текущего года она ушла с должности премьера после заявления Зеленского о намерении обновить состав кабинета министров.

1 мая 2025 года США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов. До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что благодаря этому соглашению Соединенные Штаты могут получить практически все, что захотят.

Ранее в Раде назвали «недееспособным» бюджет Украины на 2027 год.