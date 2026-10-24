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Политика

В Латвии призвали посольство США убрать русский язык со своего сайта

Депутат Ланга: посольству США в Латвии следует убрать русский язык с сайта
Global Look Press

Посольству США в Латвии следует убрать русский язык со своего официального сайта. Об этом заявила депутат Рижской думы Лиана Ланга в социальной сети X.

«Хотела бы обратить ваше внимание на то, что на сайте вашего посольства используется язык Российской Федерации — язык, не имеющий официального статуса в Латвии. Таким образом, вы демонстрируете всему миру, что Латвия является частью России; однако это не так», — написала парламентарий.

13 октября Литва приняла новые меры, направленные на ужесточение национальных санкций против России и Белоруссии. Новые рестрикции, в частности, предусматривают запрет для граждан РФ (для россиян он действовал и ранее) и Белоруссии на приобретение недвижимости рядом со стратегическими и военными объектами.

В начале июля в МИД России заявили, что Прибалтика планирует организовать массовую депортацию русскоязычных жителей, чтобы решить «русский вопрос». Во внешнеполитическом ведомстве предупредили, что Латвия, Литва и Эстония также намерены вытеснить русский язык из своей образовательной системы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в прибалтийской стране на дорожных знаках стерли указатели на российские города.

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