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Политика

Путин внес в Госдуму договор с Никарагуа о выдаче преступников

Путин внес на ратификацию в Госдуму договор с Никарагуа о выдаче преступников
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с республикой Никарагуа о выдаче преступников. Документ доступен в думской электронной базе.

Согласно пояснительной записке, проектом федерального закона предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Никарагуа о выдаче.

Договор, подписанный в Санкт-Петербурге 5 июня 2026 года, предусматривает, что стороны обязуются по запросу выдавать друг другу лиц, находящихся на территории одной из стран, для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, влекущие выдачу. При этом выдача не производится, в частности, если запрашиваемая сторона считает, что она могла бы нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным существенным интересам.

В мае Россия ратифицировала межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа. Подписание соглашения состоялось в Москве 22 сентября 2025 года. В нем говорится о следующих направлениях сотрудничества: совместная подготовка войск, обмен опытом и информацией в рамках противодействия идеологии экстремизма и международному терроризму, сотрудничество между военными образовательными учреждениями и другие.

Ранее Никарагуа предложила России совместную работу над проектом нового канала.

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