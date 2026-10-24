Россия осудила теракт в Иордании

Россия решительно осуждает теракт в Иордании, который был нацелен на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия. Об этом заявили в министерстве иностранных дел России.

«Решительно осуждаем этот циничный террористический акт, нацеленный на подрыв сложившегося в иорданском обществе межконфессионального мира и согласия», — отметило ведомство.

Российская сторона считает недопустимым посягательства на религиозные объекты и их посетителей.

23 октября в деревне Хаммуд, находящейся в западной части иорданского губернаторства Керак, произошло вооруженное нападение на участников поминальной церковной службы. В результате этого теракта семь человек не выжили, еще 40 получили травмы разной степени тяжести. В министерстве иностранных дел уточнили, что ответственность за нападение взяла группировка ИГИЛ (организация запрещена в России).

Король Иордании Абдалла II заявил, что террористов, которые совершили смертельное нападение на христианскую церковь в городе Эль-Карак, ждет самое суровое наказание.

Ранее в Липецке подросток предотвратил теракт.