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Политика

В еще одной европейской стране начались протесты

Десятки протестующих попытались прорваться в парламент Чехии
Marko Drobnjakovic/AP

В столице Чехии Праге демонстранты попытались прорваться в здание нижней палаты парламента страны. Об этом сообщает газета «Известия».

Инцидент произошел поздно вечером 23 октября.

Несколько сотен человек пришли на митинг на Малостранской площади перед дворцом нижней палаты. Поводом для этого стало изменение системы финансирования общественно-правовых СМИ. Законопроект предусматривает переход от прямого финансирования за счет пожертвований граждан к выделению денег из госбюджета.

По мнению протестующих, такое решение приведет к значительному ограничению деятельности СМИ, а также лишит их независимости от властей.

Премьер-министр страны Андрей Бабиш призвал оппозицию перестать нагнетать обстановку в обществе. Он подчеркнул, что власти не ведут войну с независимыми СМИ, их не национализируют.

«Вы знаете, что лжете, но при этом намеренно разжигаете напряженность в обществе, призываете к демонстрациям и выходу на улицы, подвергая риску здоровье и безопасность людей», — добавил Бабиш.

В итоге никто не был задержан, ситуацию удалось урегулировать.

Ранее газета Politico писала, что волна протестов может в ближайшие месяцы захватить Европу.

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