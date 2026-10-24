Reuters назвал возможные площадки для переговоров России, Украины и США

Reuters: переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби или Швейцарии

Новый раунд трехсторонних переговоров делегаций России, США и Украины может состояться в ближайшие две недели, но точная дата встречи пока не определена. В качестве возможных площадок рассматриваются Абу-Даби или Швейцария, сообщает Reuters, ссылаясь на американского чиновника.

Собеседник агентства уточнил, что целью переговоров является подготовка к встрече на уровне лидеров.

22 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в качестве площадки для трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины рассматривается Абу-Даби.

21 октября в Санкт-Петербурге прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа. Главной темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине.

Российский лиде заявил о готовности Москвы возобновить переговоры с Вашингтоном и Киевом в трехстороннем формате. Позже помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию может состояться в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что предстоит серьезная тема для обсуждения на переговорах по Украине в Абу-Даби.