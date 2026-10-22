Зеленский назвал «огромный компромисс» в переговорах с Россией

Прекращение огня по линии фронта и само нахождение за столом переговоров с Россией уже является «огромным компромиссом» для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в подкасте The Diary Of A CEO.

«Когда президент Трамп говорит, что нам нужно найти компромисс, поверьте мне, прекращение огня и сидение за столом переговоров — это огромный компромисс. <...> Я много раз пытался сказать президенту Соединенных Штатов: просто поймите нас. Это огромный компромисс, чтобы просто удержать линию обороны там, где мы находимся», — отметил он.

До этого Зеленский заявил, что Украина согласится на заморозку конфликта с Россией по линии фронта и с сохранением за Киевом 75% прежних территорий.

В августе помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что позиция Москвы по украинскому конфликту не предусматривает его заморозку по текущей линии фронта.

В октябре опроса Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что 69% украинцев готовы согласиться с прекращением огня по текущей линии соприкосновения, но без юридического признания Киевом утраченных территорий.

1 октября президент России Владимир Путин отметил, что боевые действия на Украине завершатся, если Киев и его западные партнеры согласятся с приемлемыми для Москвы условиями.

Ранее Зеленский рассказал, когда может состояться трехсторонняя встреча по Украине.