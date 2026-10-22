Российские дипломаты приступили к анализу документов, переданных Уиткоффом Путину

Россия анализирует привезенные спецпосланником США Стивом Уиткоффом документы. Об этом заявили замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Дипломат выразил надежду на то, что и в США сейчас заняты тщательным изучением того, что накануне Путин сказал Уиткоффу во время встречи в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

По словам Рябкова, не менее важно, чтобы эти сигналы были верно доведены до тех, кто до сих пор не готов дидти по пути урегулирования украинского конфликта и питает «не просто иллюзии, а тяжелейшие внутренние заблуждения» на счет того, что им удастся навязать России неприемлемые схемы.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков поделился итогами встречи Владимира Путина с Уиткоффом. По его словам, Москва выразила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Вашингтоном и Киевом по урегулированию украинского кризиса уже в ноябре этого года.

Ушаков отметил, что дело идет к завершению конфликта. Кроме того, стороны обсудили дизельную сделку, вероятную встречу лидеров РФ, США и КНР, а также возвращение американского наемника Стивена Хаббарда на родину. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев заявил, что Россия благодарна США за поиск решений по конфликту на Украине.