В МИД РФ рассказали о проработке переговоров Путина, Зеленского и Трампа

Вопрос о проведении трехсторонних переговоров президента РФ Владимира Путина с американским и украинским лидерами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским находится в проработке. Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Интерфакс».

По его словам, возможность организации встречи обсуждается.

«Но пока нет окончательного на этот счет понимания. Полной договоренности нет, но продолжается проработка», — сказал дипломат.

21 октября в Санкт-Петербурге состоялись переговоры Владимира Путина и специального посланника президента США Стивена Уиткоффа. Во время встречи российский лидер сообщил американскому чиновнику, что Москва готова возобновить трехсторонние консультации с Вашингтоном и Киевом для урегулирования украинского кризиса. Позднее помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что новый раунд переговоров в формате РФ — США — Украине может состояться в десятых числах ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

На прошлой неделе Зеленский допустил, что может встретиться с Путиным на полях предстоящего саммита G20 в Соединенных Штатах или в одной из стран Ближнего Востока.

Ранее Трамп призвал Путина и Зеленского встретиться ради завершения боевых действий.