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Политика

На Украине сообщили о новой крылатой ракете России

ГУР Украины: Россия начала применять на Украине новую крылатую ракету «Филин»
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Россия начала применять на фронте новую крылатую ракету «Филин». Об этом Главное управление разведки (ГУР) Украины написало в Telegram.

«Новая крылатая ракета «Филин» является продолжением тенденции российского ВПК по разработке недорогих средств воздушного нападения с реактивной тягой и наземным пуском. <...> «Филин» имеет фюзеляж из композиционного материала (угле- и стеклопластика) — длиной 3,5 метра и размах крыльев три метра. Отдельные элементы ракеты изготовлены с использованием технологии 3D-печати», — написало управление.

По информации ГУР, ракета может развивать скорость до 800 км/ч, ее дальность — 1,2 тысячи километров. Также ракета может лететь как на сверхнизких высотах, так и подниматься на высоту до 6 км. Украинская разведка уверена в том, что есть две версии ракеты с боевой частью весом 50 и 100 кг.

«Пуск происходит с наземной пусковой установки с помощью порохового ускорителя», — сказано в публикации.

До этого российская госкорпорация «Ростех» показала новый БПЛА «Дань-Т», характеристики которого приближены к возможностям крылатых ракет.

В октябре военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Газете.Ru», что новые российские беспилотники «Герань-6», которые могут начать использовать в 2027 году, по своей разрушительной силе не будут уступать ракетным комплексам «Искандер».

В начале октября президент Украины Владимир Зеленский назвал новые российские реактивные дроны «Герань» серьезной проблемой.

Ранее Украина за ночь не сбила ни одной российской ракеты.

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