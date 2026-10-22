В Совфеде ответили на предложение Зеленского по территориям

Предложение украинского лидера Владимира Зеленского заморозить конфликт по линии фронта и таким образом сохранить за Украиной 75% прежних территорий вредит процессу решения украинского кризиса, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Словоохотливость Зеленского в данном случае вредит процессу решения украинского кризиса. Переговоры не ведут через медийное пространство, это нарушение правил. Зеленский все хочет превратить в какой-то перформанс. Это плохо. Мы видим, что Россия и США общаются спокойно в деловом, не очень медийном, ключе, пытаясь добиться конкретных результатов», — сказал дипломат.

Зеленский во время беседы с журналистом Fox News согласился заключить мирное соглашение с Россией при выполнении двух условий.

Украинский лидер выразил готовность заморозить конфликт по линии фронта, а также сохранить за Украиной 75% прежних территорий. Это подразумевает, что России при заключении мирной сделки перейдет 25% территорий Украины.

Ранее были названы два сценария переговоров по Украине.