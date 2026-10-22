В России поблагодарили США за помощь с украинским урегулированием

Дмитриев: Россия благодарна США за поиск решений по конфликту на Украине

Россия благодарна США за поиск реалистичных решений для завершения конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, передает РИА Новости.

Дмитриев подчеркнул, что Россия хочет окончательного прекращения боевых действий на Украине, а не временного перемирия, и создания стабильной инфраструктуры безопасности в Европе, которая обеспечит безопасность на многие годы.

По словам РФПИ, вчерашние американо-российские переговоры были очень продуктивными в этом отношении. Он отметил, что любое временное решение может привести к эскалации боевых действий.

«И Россия очень благодарна президенту Трампу, (спецпосланнику президента США - ред.) Стиву Уиткоффу и Джареду Кушнеру (бизнесмен зять американского лидера — прим. ред.) за то, что они находят эти решения. И, кстати, они во многом идут на уступки российской позиции», - — добавил Дмитриев.

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков поделился итогами встречи Владимира Путина со спецпосланником главы Белого дома Стивеном Уиткоффом, прошедшей в Санкт-Петербурге. По его словам, Москва выразила готовность возобновить трехсторонние переговоры с Вашингтоном и Киевом по урегулированию украинского кризиса уже в ноябре этого года.

Ушаков отметил, что дело идет к завершению конфликта. Кроме того, стороны обсудили дизельную сделку, вероятную встречу лидеров РФ, США и КНР, а также возвращение американского наемника Стивена Хаббарда на родину. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Дмитриев положительно оценил прошедшие переговоры Путина и Уиткоффа.