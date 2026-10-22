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Политика

В Совфеде заявили об унижении Польши перед Украиной из-за «года УПА»

Сенатор Пушов: правительство Туска унижается перед Украиной
Pavel Kashaev/Global Look Press

Cпособность правительства премьер-министра Польши Дональда Туска «утираться и унижаться» перед лицом «откровенных издевательств» Украины над исторической памятью поляков «практически безгранична». Об этом в своем Telegram-канале написал российский сенатор Алексей Пушков.

Сенатор отреагировал на новость о том, что Польша не будет приостанавливать военную помощь Украине после того, как Львовский областной совет объявил 2027-й годом Украинской повстанческой армии (УПА, организация запрещена в России), члена Организации Украинских националистов (ОУН, организация запрещена в России) Романа Шухевича и деятеля этой же организации Олега Ольжича.

«Ждать ли теперь сообщения, что в знак одобрения этого решения Варшава теперь удвоит — нет, утроит помощь Украине? Ведь способность правительства Туска утираться и унижаться перед лицом откровенных издевательств украинских властей над исторической памятью поляков практически безгранична», — отметил он.

Кроме того, Пушков добавил, что Туску осталось только «поздравить своих сограждан» с наступлением «года Шухевича» на Украине, посетить так называемый «пантеон героев» в Киеве и возложить цветы в память о пострадавших от действий украинских националистов поляков.

20 октября решение о объявлении 2027-го годом УПА принял Львовский областной совет. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал этот поступок «неприемлемым», а президент страны Дональд Туск заявил о вреде «подобных демонстраций для Украины.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответ на решение Львовского областного совета внес в список нежелательных лиц депутата Святослава Шеремета, который стал автором этой инициативы. МИД Украины также раскритиковал решение львовских депутатов.

Ранее Польшу заподозрили в подготовке военной провокации против России.

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