Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
Политика

Армения запретит перевозку оружия по «маршруту Трампа»

Мирзоян: перевозка оружия и боеприпасов по «маршруту Трампа» будет запрещена
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Армянские власти запретят перевозку оружия по Зангезурскому коридору, известному под названием «маршрут Трампа» (TRIPP). Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, передает «Новости-Армения».

«Перевозка оружия, боеприпасов и ряда других категорий грузов по маршруту TRIPP будет запрещена», — сказал дипломат.

По словам Мирзояна, в Армении уже началось проектирование инфраструктуры в рамках этого маршрута. Строительные работы должны начаться до конца 2026 года, отметил министр.

8 августа 2025 года в Белом доме премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии американского лидера Дональда Трампа подписали трехстороннюю декларацию об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку.

Тогда же было подписано соглашение о передаче Зангезурского коридора под формальный контроль США на 99 лет под названием «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания».

Цель TRIPP — связать основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью.

Ранее в России предупредили о риске появления ЧВК США в Армении из-за «маршрута Трампа».

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!