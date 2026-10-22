Армения запретит перевозку оружия по «маршруту Трампа»

Армянские власти запретят перевозку оружия по Зангезурскому коридору, известному под названием «маршрут Трампа» (TRIPP). Об этом заявил армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян, передает «Новости-Армения».
«Перевозка оружия, боеприпасов и ряда других категорий грузов по маршруту TRIPP будет запрещена», — сказал дипломат.
По словам Мирзояна, в Армении уже началось проектирование инфраструктуры в рамках этого маршрута. Строительные работы должны начаться до конца 2026 года, отметил министр.
8 августа 2025 года в Белом доме премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев при участии американского лидера Дональда Трампа подписали трехстороннюю декларацию об установлении мира и межгосударственных отношений между Ереваном и Баку.
Тогда же было подписано соглашение о передаче Зангезурского коридора под формальный контроль США на 99 лет под названием «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания».
Цель TRIPP — связать основную часть Азербайджана с его эксклавом Нахичеванью.
Ранее в России предупредили о риске появления ЧВК США в Армении из-за «маршрута Трампа».