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Политика

Стало известно, кто может войти в группу переговорщиков Европы с Россией

Аналитик Трухачев: в группу ЕС по переговорам войдут Рютте, Кошта, Стубб и Павел
Сергей Гунеев/РИА Новости

Европа, скорее всего, соберет целую группу переговорщиков для взаимодействия с Россией на фоне активизации мирного процесса по Украине. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил политолог, доцент Финансового университета Вадим Трухачев.

«Скорее всего, переговорщиков будет группа. Одним не ограничатся. При этом я предположу состав. Он должен отражать разные политические силы, которые присутствуют в Евросоюзе, разные группы стран по языкам, то есть это славянские, германские, романские и финно-угорские. Вырисовывается группа из четырех человек», — отметил он.

По словам Трухачева, главным будет генсек НАТО Рютте, поскольку он «хороший аппаратчик» и имеет опыт определенный опыт взаимодействия с Россией. В помощь ему по линии Евросоюза будет определен председатель Евросовета Антониу Кошта, считает Трухачев.

Финский президент Стубб может войти в упомянутую группу «по линии консерваторов», отметил политолог. Наконец, в переговорщики войдет президент Чехии Петр Павел, так как он «хорошо знает военную матчасть», заключил Трухачев.

До этого газета Politico сообщила, что Европа ищет главного переговорщика с Путиным по Украине. Как пишут авторы материала, «среди европейских правительств растет осознание того, что им, возможно, в скором времени придется назначить кого-то для проведения прямых переговоров с Владимиром Путиным».

Ранее европейский политик пожаловался на угрозы из-за своей позиции по Украине.

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