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Погиб Миша МавашиПротесты во Франции
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Политика

Во Франции призвали Макрона уйти в отставку из-за потери контроля над протестами

Мэр Безье Минар: Макрон должен уйти с поста президента из-за лжи и обмана людей
Michel Euler/Reuters

Мэр французского города Безье Роберт Менар призвал президента Франции Эммануэля Макрона уйти в отставку из-за ситуации с протестами. Об этом он заявил в интервью Europe 1/CNews, сообщает Le Figaro.

«Есть вещи, которые требуют от вашей страны соблюдения приличий. Мы не можем ждать президентских выборов. Он должен уйти. <..> Он обманывал людей. Он лгал. Он высмеивал французов, и сегодня это привело к эффекту бумеранга. А когда любишь Францию, то уходишь. Переносишь президентские выборы и проводишь их на шесть месяцев раньше», — отметил он.

По словам Менара, Макрону «больше никто не верит», а его слова «полностью утратили свою убедительность». Политик также заявил, что он знает людей, которые уже купили оружие, и «переломный момент» во Франции наступит тогда, когда люди «начнут стрелять друг в друга».

В конце сентября во Франции стартовали протесты, причиной которых изначально назывались проблемы в сфере образования. Беспорядки распространились на всю страну и привели к погромам и столкновениям с полицией. Самые масштабные акции произошли 17 октября, в них участвовало более полумиллиона человек.

Затем стало известно о том, что протесты должны могут продолжиться 24 октября. Глава МВД Франция Лоран Нуньес пообещал, что правоохранители будут жестко действовать в отношении протестующих в этот день.

Ранее бывший французский силовик назвал первопричины беспорядков в стране.

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