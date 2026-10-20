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Политика

В Польше опровергли обвинения Литвы из-за украинского БПЛА

Polsat News: Польша опровергла обвинения Литвы по украинскому дрону
Станислав Красильников/РИА Новости

Представитель польского министерства национальной обороны Януш Сеймей опроверг обвинения Вильнюса в том, что украинский беспилотник, разбившийся на севере Литвы 18 октября, прилетел со стороны Польши. Об этом сообщает телеканал Polsat News.

По словам представителя ведомства, «на литовском направлении нет подтверждения (по данным радиолокационных систем) пересечения границы из республики в Литву.

20 октября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что Варшава потребовала от Киева объяснений в связи с пролетом над польской территорией украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который в дальнейшем упал в Литве.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов прокомментировал массированную атаку дронов на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По его мнению, Киев по-прежнему использует возможности американской спутниковой системы Starshield в полной мере, несмотря на заявления руководства Украины об ограничениях.

Ранее на видео попали автомобили, искореженные после массированной атаки БПЛА на Петербург.

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