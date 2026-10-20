Трамп допустил возможность урегулирования на Украине без встречи Путина и Зеленского

Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что встреча российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского не является обязательной для достижения урегулирования конфликта вокруг Украины.

«Им не обязательно находиться в одной комнате. Думаю, они могут сделать это как-то иначе. Им сложно быть в одном помещении», — сказал Трамп в ответ на вопрос, понадобится ли Путину и Зеленскому встречаться, чтобы подписать мирное соглашение.

Кроме того, глава Белого дома высказал мнение, что отказ правительства Украины от урегулирования конфликта приведет к очень плохим последствиям. Также, по его словам, украинский народ вряд ли будет терпеть продолжающиеся военные действия. Трамп подчеркнул, что Зеленскому следует пойти на сделку по урегулированию конфликта.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что позиция украинской стороны по урегулированию конфликта с РФ раздражает Дональда Трампа.

Ранее американский сенатор заявил, что судьбу Украины будут решать Путин и Трамп.