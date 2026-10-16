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Политика

В МИД России отметили призыв депутата сейма Литвы убивать русских

Захарова: призыв депутата сейма Литвы убивать русских — терминальная стадия русофобии
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала призывы депутата сейма Литвы Жигимантаса Павилениса убивать русских.

«Терминальная русофобия и животная ненависть как высшие европейские «ценности»», — написала Захарова в ответ на призывы Павилениса к украинцам убивать русских не только на фронте, но и внутри РФ, а также в столицах западных стран.

Литовский депутат также призвал избавляться от «советских вирусов», в ответ на что Захарова напомнила ему о биографии его собственного отца, который являлся членом коммунистической партии и руководил кафедрой атеизма в Вильнюсском университете.

16 октября посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что страны Балтии должны учесть опыт Украины, используемой Западом, подчеркнув, что Запад видит Прибалтику как «второй эшелон» против России.

Ранее премьер Эстонии высказался о «нападении» России на НАТО.

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