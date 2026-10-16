Трамп назвал администрацию Байдена «очень коррумпированной» и связал это с Украиной

Трамп: администрация Байдена причастна к коррупции, связанной с Украиной

Предыдущая администрация США во главе с президентом Джо Байденом причастна к многочисленным случаям коррупции, связанным с Украиной. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает ТАСС.

«Администрация Байдена была очень коррумпированной. [Сын предыдущего президента США] Хантер Байден, отец и вся группа», — сказал американский лидер.

По его словам, они «были очень коррумпированными людьми», которые «натворили много плохого, связанного с Украиной». Хозяин Белого дома не уточнил, что именно он имел в виду.

16 октября Трамп раскритиковал Джо Байдена за предоставление Киеву безвозмездной военной помощи, включая системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. По его словам, оружие, переданное Украине предыдущей администрацией, затем продавалось.

28 июня Джо Байден обвинил администрацию Трампа в «вопиющей коррупции», а самого республиканца назвал «лузером».

Ранее Трамп назвал проблемой ситуацию с коррупцией на Украине.