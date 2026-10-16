Белый дом прояснил ситуацию с увольнением своего нового пресс-секретаря

Белый дом заявил, что назначенная пять дней назад пресс-секретарем Кэти Захария оставляет пост из-за перехода на новую работу, передает РИА Новости со ссылкой на американскую администрацию.

Чиновник в Белом доме подтвердил Fox News, что женщина постепенно завершает свою работу на должности пресс-секретаря.

О назначении Захарии на этот пост стало известно 9 октября. До этого она занимала должность советника по коммуникациям в Trump Media & Technology Group, управляющей соцсетью американского лидера Truth Social. Захария сменила на посту Кэролайн Левитт, которая покинула должность в связи с рождением второго ребенка.

Захария утверждала, что до своего вступления в должность работала в юридической сфере, а глава Белого дома представлял ее как адвоката. Однако на самом деле адвокатской лицензии у нового пресс-секретаря нет: она провалила экзамен для ее получения. Кроме того, как писали СМИ, новая пресс-секретарь годами распространяла в соцсетях конспирологические теории.

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