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Политика

Трамп заявил, что был бы рад видеть Путина на саммите G20 в США

Трамп был бы рад видеть Путина на саммите G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что не знает, приедет ли российский лидер Владимир Путин на саммит G20 («Группы двадцати») в декабре в Майами, передает РИА Новости.

«Не знаю, приедет ли он. Безусловно, я был бы рад его видеть», — признался Трамп.

3 октября шерпа России Денис Агафонов заявил, что решение об участии Владимира Путина в саммите G20 в Майами 14–15 декабря будет зависеть от практической пользы поездки. При этом, по его словам, российская делегация продолжит максимально отрабатывать все договоренности и документы, которые будут готовиться к мероприятию, вне зависимости от уровня представительства России.

27 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решение о поездке президента России на саммит G20 еще не принято. Как отметил представитель Кремля, будут учитываться все обстоятельства.

Ранее в Евросоюзе прокомментировали приглашение Путина на саммит G20 в Майами.

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