Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Дизельная сделка России и СШАПротесты во Франции
Политика

Трамп заявил, что «знает все детали» начала конфликта на Украине, но пока не раскрывает

Трамп пообещал со временем раскрыть все детали о начале конфликта на Украине
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время брифинга заявил, что обладает всей полнотой информации о причинах конфликта на Украине и его истинных виновниках.

«Я знаю все детали [начала конфликта на Украине], ясно? И в какой-то момент я раскрою эти подробности», — заявил американский политик.

Во время общения с журналистами глава государства также выразил уверенность в том, что конфликт Москвы и Киева завершится.

На этом фоне белорусский президент Александр Лукашенко допустил, что мир между Украиной и Россией будет заключен в 2027 году, и, возможно, даже в текущем. Он пообещал, что Минск будет делать все для помощи в урегулировании конфликта.

За несколько дней до этого Трамп сказал, что президент Владимир Зеленский уже несколько раз мог прекратить боевые действия, однако предпочел этого не делать. В этой связи глава Белого дома призвал провести на Украине выборы. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков согласился с позицией американского лидера. По его словам, Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло в урегулировании.

Ранее Трамп высказался об ограничении доступа Украины к Starshield.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!