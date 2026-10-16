Трамп пообещал со временем раскрыть все детали о начале конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп во время брифинга заявил, что обладает всей полнотой информации о причинах конфликта на Украине и его истинных виновниках.

«Я знаю все детали [начала конфликта на Украине], ясно? И в какой-то момент я раскрою эти подробности», — заявил американский политик.

Во время общения с журналистами глава государства также выразил уверенность в том, что конфликт Москвы и Киева завершится.

На этом фоне белорусский президент Александр Лукашенко допустил, что мир между Украиной и Россией будет заключен в 2027 году, и, возможно, даже в текущем. Он пообещал, что Минск будет делать все для помощи в урегулировании конфликта.

За несколько дней до этого Трамп сказал, что президент Владимир Зеленский уже несколько раз мог прекратить боевые действия, однако предпочел этого не делать. В этой связи глава Белого дома призвал провести на Украине выборы. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков согласился с позицией американского лидера. По его словам, Зеленский не хочет брать на себя ответственность и выходить в мирное русло в урегулировании.

Ранее Трамп высказался об ограничении доступа Украины к Starshield.