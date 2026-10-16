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Политика

Папа Римский призвал Путина к прекращению огня

Папа Римский Лев XIV и Путин обсудили ситуацию в городе Алешки
Alessandra Tarantino/AP

Папа Римский Лев XIV в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным выразил «глубокую обеспокоенность» из-за гуманитарной ситуации в Алешках Херсонской области, сообщили Reuters в службе печати Святого престола.

В пресс-релизе отмечается, что понтифик призвал собеседника прекратить огонь. Тогда появится возможность поставить в город первую помощь и еду, а также организовать добровольную эвакуацию жителей.

В 2023 году Алешки оказались почти полностью затоплены после разрушения Каховской ГЭС (гидроэлектростанции). В результате этого в городе пропало централизованное водоснабжение и исчез свет. После ухода воды ситуация не улучшилась, так как Алешки — это прифронтовой город, расположенный на левом берегу Днепра, а на правом начинаются позиции ВСУ. Населенный пункт постоянно подвергается обстрелам и атакам дронов.

Большая часть населения уже покинула город, однако некоторые жители до сих пор остаются в Алешках. Уехать стало крайне сложно — на севере и западе город отрезан рекой и разрушенными мостами, а на юге и востоке опасными, непроходимыми и часто заминированными дорогами. В конце сентября этого года в Кремле назвали ситуацию в городе критической. Там возникли проблемы с доставкой продуктов питания и медикаментов.

Ранее омбудсмен объяснила, почему эвакуация детей из Алешек невозможна.

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