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Политика

СМИ: новая пресс-секретарь Белого дома уволена меньше чем через неделю

NYT: пресс-секретарь Белого дома Захария уволена после пяти дней работы

Новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария лишилась работы спустя меньше чем неделю на новом посту, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на три источника.

Как сообщает газета, ни женщина, ни Белый дом не прокомментировали эту информацию. Однако американский лидер Дональд Трамп во время брифинга призвал Захарию пересмотреть решение о приеме на новую работу.

«Честно говоря, на вашем месте я бы передумал... Кэти, вам это нужно? Я думаю, что нет», — пересказал глава государства журналистам свой разговор с женщиной.

О назначении Захарии на пост пресс-секретаря Белого дома стало известно 9 октября. До этого она занимала должность советника по коммуникациям в Trump Media & Technology Group, управляющей социальной сетью американского лидера Truth Social. Захария сменила на посту Кэролайн Левитт, которая покинула должность в связи с рождением второго ребенка.

Захария утверждала, что до своего вступления в должность работала в юридической сфере, а глава Белого дома представлял ее как адвоката. Однако на самом деле адвокатской лицензии у нового пресс-секретаря нет: она провалила экзамен для ее получения. Кроме того, как писали СМИ, новая пресс-секретарь годами распространяла в соцсетях конспирологические теории.

Ранее новых сотрудниц команды Трампа высмеяли из-за внешности.

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