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Политика

Трамп уверен, что конфликт на Украине будет урегулирован

Трамп: конфликт на Украине будет урегулирован
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами на Южной лужайке Белого дома выразил уверенность, что кризис на Украине будет урегулирован, передает ТАСС.

Американский лидер отметил, что ему «известны детали» обстоятельств начала Россией специальной военной операции на Украине.

«Когда-нибудь я опубликую детали. Но меня беспокоит лишь одно: я хочу, чтобы эта война закончилась», — подчеркнул Трамп.

По его мнению, лидеры РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский тоже хотят завершения конфликта.

«И я думаю, что она (война — Прим. ред.) завершится. Это все, что меня волнует», — признался глава Белого дома.

До этого заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил «Газете.Ru», что демонстративное игнорирование Киевом призывов Дональда Трампа прекратить удары по российским НПЗ приведет к тому, что Москва будет договариваться о мире не с Владимиром Зеленским, а с «другим человеком».

Ранее в Раде обвинили власти Украины в нежелании договариваться с РФ.

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