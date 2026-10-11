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Политика

Кремль высказался после слов Зеленского о готовности к выборам на Украине

Песков заявил об открытости России к переговорам по Украине
Александр Казаков/РИА Новости

Россия в целом открыта для переговоров по урегулированию на Украине, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы сохраняем нашу открытость», — сообщил представитель Кремля.

На вопрос о том, станут ли выборы на Украине условием для возобновления переговоров с Киевом, Песков сказал, что российский лидер пока ничего об этом не говорил.

Накануне президент США Дональд Трамп рекомендовал жителям Украины обзавестись новым главой государства, поскольку президент Владимир Зеленский «не умеет заключать сделки» и не может договориться с Россией. Кроме того, глава Белого дома посетовал, что президент Украины игнорирует требования Вашингтона о прекращении ударов по российским нефтезаводам, что создает «огромную проблему» для всего мира и американских фермеров.

11 октября Зеленский выразил готовность провести выборы в стране, если Путин согласится на 60-дневное перемирие.

Ранее сообщалось, что США предложили три экономических стимула, чтобы склонить Россию к перемирию.

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