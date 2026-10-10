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Политика

Немецкий полик раскритиковала канцлера на фоне договоренности РФ и США

Сопредседатель АдГ Вайдель раскритиковала санкционную политику Мерца
Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель раскритиковала санкционную политику канцлера Фридриха Мерца на фоне договоренностей президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Сделку Москвы и Вашингтона она прокомментировала на своей странице в соцсети Х.

«Сделка Трампа с Путиным: санкции смягчаются, освобождено более 300 000 т российского дизеля, цены должны снизиться. Вот как это делается! Пока Мерц разрушает Германию санкциями и дорогим СПГ, Трамп проводит реальную политику», — написала она.

Политик добавила, что интересы Германии должны быть превыше эскалации.

9 октября Путин и Трамп договорились о возвращении российского дизеля на мировые рынки: США сняли санкции на полгода, до 7 апреля. По словам американского президента, Москва может «немедленно» предоставить 300 тыс. тонн топлива, а в дальнейшем — еще больше.

Портал Axios сообщил, что президент США решил заключить сделку после того, как Украина проигнорировала несколько просьб американского руководства о прекращении атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее Луна заявила, что дизельная сделка США и России принесет пользу американцам.

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