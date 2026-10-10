Путин рассказал Трампу о позиции Ирана по разрешению конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что Путин в ходе общения на полях саммита в Туркмении провел две встречи с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, на одной из которых сообщил иранскому лидеру о предстоящем телефонном разговоре с главой США.

«И далее уже по согласованию с президентом Ирана Путин передал Трампу видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта», — сказал Песков.

Разговор двух лидеров, состоявшийся по инициативе американской стороны, продолжался полтора часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп и Путин обсуждали подготовку масштабных экономических инициатив.

В Кремле после беседы заявили, что президенты обсуждали также урегулирование украинского конфликта. Кроме того, как было указано в опубликованном заявлении Путина, они с Трампом обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп пообещал не атаковать Иран до промежуточных выборов.