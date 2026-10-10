В Раде призвали снять часть санкций с России в обмен на энергетическое перемирие

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов) призвал Киев заключить энергетическое перемирие с Россией в обмен на снятие с Москвы западных санкций, касающихся поставок энергоресурсов. Об этом он написал в соцсети X.

«Я бы провел переговоры об отмене энергетических санкций в отношении России в обмен на полное прекращение Россией ударов по энергетическим объектам и портам Украины. Соглашение включало бы пункт о том, что санкции автоматически возобновляются, если Россия нанесет удар по любому из наших объектов», — отметил он.

Гончаренко отметил, что Россия последние шесть месяцев якобы «пыталась добиться» снятия энергетических санкций, разработав беспилотник с реактивным двигателем и «полностью переиграв» Украину в небе. Между тем, американцы «мечтают» о снижении цен на газ, а Украине нужно «не замерзать, снова открыть свои порты и сохранить то, что осталось от ее экономики и инфраструктуры».

По мнению Гончаренко, это «одна из немногих областей, где возможна сделка», так как в ней заинтересованы все стороны. Также он считает, что такой подход может распространиться «на аналогичные соглашения» и на следующие группы санкций.

«Следующий шаг: сужение фронта в обмен на отмену следующих санкций. Например, прекращение ударов по Харькову, Днепру и Запорожью в обмен на снятие финансовых ограничений с России», — написал Гончаренко.

9 октября газета Kyiv Independent сообщила, что Россия якобы требует от США смягчить санкции в обмен на «энергетическое перемирие», а также стремится увязать инициативу с прекращением огня в Черном море. При этом издание отметило, что Киев возражает против такого шага.

Портал Axios также писал о том, что тему частичного прекращения огня, которое остановит атаки на энергетическую инфраструктуру и поставки зерна, планировалось обсуждать на встрече представителей США и Украины в Майами, которая состоялась 9 октября.

Затем издание написало, что главной темой переговоров в Майами стало согласование западных гарантий безопасности для Украины, также на встрече обсуждались предложения по территориальному вопросу и тема восстановления Украины.

9 октября стало известно о заключении сделки между США и Россией, согласно которой Вашингтон разрешит поставки российского дизельного топлива на мировой рынок по временной лицензии.

Ранее на Украине назвали четыре сценария завершения конфликта с Россией.