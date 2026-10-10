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Политика

Пушилин рассказал об эвакуации мирных граждан из территорий ДНР в Киев

Пушилин: первые участники спецпрограммы эвакуировались из Краматорска
Пресс-служба Дениса Пушилина

Первые участники спецпрограммы переселения мирных граждан из территорий Донецкой народной республики, находящихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже выехали из Краматорска в Киев при содействии украинских волонтеров. Об этом сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

При этом переселенцы сообщили о намерении в дальнейшем приехать в Донецк, рассказал Пушилин.

Чиновник добавил, что жители контролируемых ВСУ городов ДНР прислали несколько сотен заявок для участия в спецпрограмме переселения.

7 октября штаб обороны ДНР призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки покинуть район боевых действий и эвакуироваться в Донецк.

До этого сенатор от ДНР, заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Наталья Никонорова сообщила, что около 4,5 тысячи мирных жителей были эвакуированы из зоны боевых действий в ходе освобождения ДНР.

Ранее глава ДНР рассказал о нежелании жителей уезжать из разрушенных городов.

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