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Политика

В Кремле рассказали об отношении Путина к ряду предложений США по Украине

Песков: Путин с пониманием воспринял ряд предложений США по деэскалации
Кристина Соловьёва/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин в ходе разговора с главой США Дональдом Трампом с пониманием воспринял некоторые предложения американской стороны по деэскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель Кремля отметил, что большая часть разговора Трампа и Путина, который состоялся вечером 9 октября, была посвящена именно украинскому регулированию.

Разговор двух лидеров, состоявшийся по инициативе США, продолжался полтора часа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Трамп и Путин обсуждали подготовку масштабных экономических инициатив.

Трамп по итогам беседы заявил своим соратникам, что украинский конфликт скоро будет разрешен. По словам Ушакова, американский лидер поручит своим переговорщикам передать Киеву полученные от Путина сигналы.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, были ли уступки со стороны Вашингтона.

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