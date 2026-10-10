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Политика

В Кремле раскрыли важную подробность о разговоре Путина с Трампом

Песков: большая часть разговора Путина с Трампом была посвящена Украине

Значительная часть состоявшегося вчера телефонного разговора между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным касалась урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге, передает РИА Новости.

«По инициативе президента США Дональда Трампа большая часть телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным была посвящена украинскому урегулированию», — пояснил Песков.

Разговор двух лидеров, состоявшийся по инициативе американской стороны, продолжался полтора часа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, Трамп и Путин обсуждали подготовку масштабных экономических инициатив.

В Кремле после разговора заявили, что президенты обсуждали также урегулирование украинского конфликта. Кроме того, как было указано в опубликованном заявлении Путина, они с Трампом обменялись мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Трамп по итогам беседы заявил своим соратникам, что украинский конфликт скоро будет разрешен. По словам Ушакова, американский лидер поручит своим переговорщикам передать Киеву полученные от Путина сигналы.

Помощник российского президента также сообщил, что Путин уведомил Трампа о продвижении российских войск в зоне СВО и в очередной раз подчеркнул неизменность позиции России по поводу завершения этой операции.

Ранее в Кремле ответили на вопрос, были ли уступки со стороны Вашингтона.

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